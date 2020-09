BTS lance un message d’espoir lors de son 2e discours à l’Onu

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bangtang Boys (BTS) a prononcé son deuxième discours à l’Assemblée générale des Nations unies, après celui délivré en 2018. Son message spécial a été transmis hier, heure locale, lors de la réunion de haut niveau du Groupe des amis de la solidarité pour la sécurité sanitaire mondiale de l’Onu, tenue en ligne.Le leader du septuor RM a ouvert le bal en rappelant qu’il y a deux ans, lors de leur premier discours devant cette institution, le COVID-19 ne se trouvait pas encore dans leurs têtes et que l’avenir était alors plein de possibilités illimitées. Jimin a confié que les membres étaient tous désespérés au début de la propagation de la pandémie, se sentant impuissants. Sugar, à son tour, a déclaré qu’ils pouvaient de nouveau se concentrer sur la composition de nouvelles musiques, en se rendant compte que le monde entier et leurs fans existaient aussi dans leur chambre étroite par le biais des instruments musicaux et des smartphones.De son côté, V a affirmé que cette période leur avait permis de mieux réfléchir sur eux-mêmes, et J-Hope d’expliquer que le fait de faire de la musique tous ensemble les avait rendus honnêtes. Jin a demandé de se souvenir que ce qui compte le plus, c’est d’être soi-même. Enfin, Jungkook a promis de continuer à œuvrer pour donner de la force aux gens à travers leurs voix.RM a clôturé le message vidéo en priant les jeunes de rester forts, ajoutant que « la nuit est toujours la plus sombre avant les premières lueurs de l'aube ». Il a été rejoint par les autres membres qui ont souligné ensemble : « La vie continue. Vivons. »