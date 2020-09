Premier entretien téléphonique entre Moon Jae-in et Yoshihide Suga

Photo : YONHAP News

Le président de la République et le nouveau Premier ministre japonais ont eu, ce matin, leur premier entretien téléphonique. C’est la première fois en neuf mois que les dirigeants des deux pays voisins se sont entretenus depuis décembre dernier lors du sommet tripartite Séoul, Pékin et Tokyo tenu en Chine.D’après la Cheongwadae, Moon Jae-in et Yoshihide Suga ont échangé sur différents sujets d’intérêt commun, tels que le COVID-19 et la question de l’indemnisation des victimes sud-coréennes du travail forcé perpétré par le Japon durant la Seconde guerre mondiale.Le successeur de Shinzo Abe a ensuite fait savoir, devant des journalistes, qu’il avait manifesté une nouvelle fois sa volonté de ne pas laisser « des relations bilatérales très difficiles » à cause de certains dossiers sensibles, y compris le problème lié au travail forcé. Et d’ajouter qu’il souhaitait demander à Séoul plus fermement des réactions appropriées sur différents sujets controversés, tout en reconnaissant que la Corée du Sud était un voisin très important et que l’alliance sud-coréano-japonaise ainsi que celle Séoul-Washington-Tokyo l’étaient sur la question nord-coréenne.Avant cela, Moon a proposé, dans un message de félicitations adressé à Suga, de s’efforcer, ensemble, à développer davantage les relations entre les deux nations durant leur mandat.A son tour, le nouveau chef du gouvernement japonais a répondu, dans une lettre, qu’il souhaitait construire des liens bilatéraux tournés vers l’avenir en surmontant des problèmes difficiles.