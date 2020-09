COVID-19 : l’apparition de nouveaux clusters force à rester vigilent

Photo : YONHAP News

Conséquence de l’identification de nouveaux foyers de contagion du COVID-19. Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes, ce jeudi à minuit, reste à trois chiffres avec 125 patients additionnels parmi lesquels 110 d’entre eux ont contracté le virus à l’intérieur du pays et 15 à l’étranger. La part des malades de la métropole, à savoir Séoul, la province de Gyeonggi et la ville d’Incheon reste élevée avec, respectivement, 39, 43 et 10 nouveaux cas déclarés.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont affirmé qu’il fallait se tenir sur le qui-vive, vu que des contaminations communautaires apparaissent de manière sporadique dans différentes régions. Dans la foulée, elles ont de nouveau appelé les citoyens à rester chez eux pendant le congé de Chuseok qui va se dérouler entre le 30 septembre et le 4 octobre, comme il constituera un tournant dans la propagation du nouveau coronavirus. Elles ont également examiné le plan de dédommagement pour les établissements médicaux affectés par la pandémie.Le gouvernement publiera demain les directives de prévention qui seront appliquées tout au long de la période de cette fête des récoltes. Les mesures de niveau deux de distanciation sociale, actuellement en vigueur, devraient être en partie renforcées ou assouplies.