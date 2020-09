Photo : YONHAP News

La peine de cinq ans de prison ferme prononcée à l'encontre de Jung Joon-young a été confirmée par la Cour suprême. Cette vedette de k-pop a été condamnée pour viol collectif et diffusion illégale de vidéos et de photos de corps de femmes sur KakaoTalk, un service de messagerie instantanée local. Un autre chanteur, Choi Jong-hoon, impliqué dans la même affaire, a quant à lui été définitivement condamné à deux ans et demi de prison.Plus précisément, les deux hommes ont été placés en détention provisoire avant d’être traduits en justice pour avoir violé, en mars 2016, une femmes évanouie et en état d’ivresse dans un hôtel de Daegu.Jung est également accusé d’avoir filmé clandestinement, à neuf reprises entre décembre 2015 et juin 2016, plusieurs de ses partenaires avant de les partager à dix reprises sur la messagerie.