La Cheongwadae condamne fermement la mort du fonctionnaire sud-coréen

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a vivement réagi à la mort d’un fonctionnaire sud-coréen, abattu puis brûlé par la Corée du Nord plus tôt cette semaine. A l’issue d’une réunion des membres permanents du Conseil de sécurité nationale (NSC), ce matin, elle a condamné avec la plus grande fermeté un acte qui va à l’encontre des règles internationales, exhortant Pyongyang à en assumer l’entière responsabilité et à faire la lumière pour que soient punis les responsables.Selon le vice-secrétaire du NSC, Suh Choo-suk, le Nord devra présenter ses excuses et prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel acte ne se reproduise plus. Il a présenté ses condoléances pour la mort de ce responsable des pêches âgé de 47 ans.Même son de cloche du côté du ministère de la Réunification. Dans un communiqué publié cet après-midi, il a jugé « injustifiable par aucune raison que ce soit » l'acte inhumain de tuer un ressortissant civil non armé et d'endommager son corps.Le ministère en charge des affaires avec Pyongyang a souligné que cet incident jettait une douche froide sur les efforts de Séoul pour la réconciliation et la paix entre les deux Corées ainsi que sur les vœux de la population en ce sens.