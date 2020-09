Meurtre d’un sud-Coréen par Pyongyang : Washington apporte son soutien total à Séoul

Photo : KBS News

La nouvelle a provoqué une grande indignation au pays du Matin clair. Un fonctionnaire sud-coréen a été abattu par balles, mardi, dans les eaux nord-coréennes, avant d’être incinéré par l’armée du pays communiste qui craignait une éventuelle contamination au nouveau coronavirus. L’officiel âgé de 47 ans, affilié au ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, avait été porté disparu la veille, près de la frontière maritime intercoréenne (NLL) en mer Jaune, alors qu’il effectuait une patrouille.Le président Moon Jae-in a exprimé ses profonds regrets, soulignant que c’était « un événement choquant qui ne peut être en aucun cas toléré ».Suite à cette déclaration, les Etats-Unis ont apporté leur soutien total envers leur allié. Par la voix de son porte-parole, le département d’Etat américain a affirmé soutenir pleinement Séoul qui condamne cet acte nord-coréen et qui demande des explications précises à Pyongyang.Ainsi, Washington semble peser ses mots. L’administration de Trump n’a pas dénoncé elle-même le régime de Kim Jong-un, se contentant d’accorder son appui au gouvernement de Moon qui condamne le meurtre en question. Une manière de faire savoir que les Etats-Unis restent vigilants et suivent de très près cet événement.Pour les médias américains dont AP News et CNN, cet incident risque d’exacerber les relations entre les deux Corées alors que tout leur programme d’échange reste interrompu. D’après le New York Times, il intervient à un moment très délicat.La chaîne britannique BBC a précisé de son côté qu’il s’agissait du deuxième ressortissant sud-coréen tuée par balles par des soldats nord-coréens après la mort survenue en 2008 d’une femme qui voyageait aux monts Geumgang dans le cadre d’un programme touristique intercoréen.