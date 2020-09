S&P relève à -0,9 % ses prévisions de croissance 2020 pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Une nouvelle encourageante pour l’économie sud-coréenne. Standard & Poor’s (S&P) a relevé ses prévisions de croissance du pays pour cette année, de -1,5 % à - 0,9 %, dans un rapport sur l’Asie-Pacifique publié hier.L’agence internationale de notation financière a fait de même pour la Chine, Taïwan et le Vietnam, en réévaluant respectivement ses prévisions de 1,2 % à 2,1 %, de 0,6 % à 1 % et de 1,2% à 1,9 %. Elle a prévu que l’économie de la région continuerait de se ressaisir avec, en première ligne, l’empire du Milieu.En revanche, concernant le Japon, l’Inde, l’Australie ou la Thaïlande, S&P a maintenu ou abaissé ses chiffres précédents.Cependant, pour l’année prochaine, l’agence a revu à la baisse ses prévisions pour la Corée du Sud, de 4 % à 3,6 %. Idem pour la Chine, le Japon et l’Australie.D’après S&P, après une décroissance de 2 %, l’économie de la région Asie-Pacifique va renouer, l’an prochain, avec une croissance de 6,9 %, soit cinq points de moins que ses estimations avancées avant la propagation du COVID-19.