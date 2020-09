Le monde politique sud-coréen unanime pour condamner la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le milieu politique est secoué par le meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen commis dans les eaux nord-coréennes.Dès que la nouvelle est tombée hier, le Minjoo, le parti au pouvoir, a convoqué le vice-ministre de la Défense à l’Assemblée nationale pour en savoir plus sur l’affaire. Dans une ambiance lourde, il a publié un message écrit selon lequel « l’armée nord-coréenne a tiré, intentionnellement, des balles sur un civil non armé, à la dérive en pleine mer », et qu’elle a « brûlé le corps de la victime ». Il a qualifié cet acte de « barbare » et d'« intolérable pour aucune raison que ce soit ».Dans la foulée, le Minjoo a appelé farouchement la Corée du Nord à s’excuser et à punir le responsable. Un tel message de sa part est sans précédent. Cependant, le parti présidentiel craindrait que cette affaire ne détériore les relations intercoréennes, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un incident involontaire, contrairement à la mort d’une touriste aux monts Geumgang en 2008, et que le pays communiste affiche son je-m’en-foutisme à l’égard de son voisin du Sud.Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, a condamné lui aussi un « acte abominable » de la Corée du Nord. En même temps, il a dirigé sa critique contre le président de la République, accusant Moon Jae-in d’avoir tardé à dévoiler la nouvelle, afin de ne pas réduire la portée de son discours prononcé mercredi à la 75e session de l’assemblée générale des Nations unies. Pour rappel, le chef de l’Etat a proposé une déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée qui s’est conclue sur un armistice en 1953.Par ailleurs, le PPP a mis en cause l’hypothèse avancée par les autorités militaires selon laquelle la victime aurait passé de son plein gré la frontière maritime. Il leur demande de faire toute la lumière sur l’affaire.