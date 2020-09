Les voies aériennes vont rouvrir avec le Vietnam et la Russie

Photo : Getty Images Bank

Une bouffée d’oxygène pour le transport aérien. La Corée du Sud pourra ouvrir de nouveau quelques liaisons principales à destination du Vietnam et de la Russie. C’est ce qu’ont annoncé hier les ministères du Transport et des Affaires étrangères après concertations avec ces deux nations.Vietnam Airlines recommence, dès aujourd’hui, à assurer les vols aller-retour reliant Incheon à Hanoï. Quant à Korean Air, la première compagnie aérienne sud-coréenne, elle a programmé des départs pour Hô Chi Minh-Ville et Hanoï à la date du 25 et du 29 septembre. Sa rivale Asiana Airlines a annoncé la reprise des vols à destination de Hô Chi Minh-Ville pour le 1er octobre.Toutefois, il ne sera possible d’accueillir réellement des passagers à bord qu'à partir du début du mois prochain, car le Vietnam exige non seulement un visa mais aussi un certificat attestant d'un test PCR négatif au nouveau coronavirus, délivré au cours des trois jours précédant le voyage.Les autorités sud-coréennes et russes sont convenues de rouvrir les lignes régulières reliant Incheon et Moscou à partir de la semaine prochaine. Aeroflot, le numéro un russe du secteur, assurera sa liaison le samedi à partir du 3 octobre, et Korean Air le vendredi à partir du 9 octobre.