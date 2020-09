Moon Jae-in promet une réaction ferme à toute action menaçant la vie et la sécurité des citoyens

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est engagé à opposer une réaction ferme à toute action menaçant la vie et la sécurité des citoyens en renforçant la posture de défense des armées et du gouvernement.Moon Jae-in en a fait part dans un discours prononcé au cours de la cérémonie du 72e anniversaire de la création des forces armées, tenue aujourd’hui au commandement de la force spéciale à Icheon, dans la province de Gyeonggi. Ces propos auraient fait allusion au récent meurtre par l’armée nord-coréenne d’un fonctionnaire sud-coréen qui avait disparu au large de l’île de Yeonpyong, près de la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune.Le chef de l’Etat a ensuite consacré la plupart de son allocution à la présentation de sa « vision de l’avenir pour les armées ». Il a notamment souligné la nécessité de monter d'un cran la capacité des armées à neutraliser de nouvelles menaces non militaires, telles que les maladies infectieuses comme le COVID-19, le terrorisme ou les catastrophes naturelles. Il a ainsi mis en avant l’importance de réaliser la transition numérique du système de défense pour faire faire aux nouvelles formes de conflits à l’ère de la quatrième révolution industrielle.Après avoir cité des projets militaires clés, tels que le lancement de satellites de renseignement, la construction d’un porte-avion léger de 30 000 tonnes ou le développement d’avions chasseurs « made in Korea », le locataire de la Cheongwadae a expliqué avoir déposé à l’Assemblée nationale le projet de la défense pour l’exercice 2021, dont le montant a augmenté de 5,5 % par rapport à cette année.L’anniversaire de la création des armées tombe le 1er octobre, mais comme il se situe cette année en plein milieu des vacances de Chuseok, l'exécutif a avancé la cérémonie de six jours.