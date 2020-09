Le 33e contingent de l’unité Cheonghae met les voiles vers le golfe d’Aden

Photo : YONHAP News

Le destroyer Choe Yeong de 4 400 tonnes de la marine sud-coréenne a pris la mer, hier, à la base militaire de Busan, dans le sud-est de la péninsule, avec à son bord le 33e contingent de l'unité Cheonghae. Il prendra le relais, vers mi-octobre, de son prédécesseur, pour assurer l'escorte de navires et la sécurité dans les eaux au large de la Somalie pendant six mois jusqu’à avril de l’année prochaine.Avec quelque 300 militaires composés de corps d'équipage, de forces spéciales de la marine et de pilotes d'hélicoptère, ce contingent participera, entre autres, à l’ « opération Atalanta » dirigée par le commandement de la marine de l’Union européenne en Somalie. 19 % des effectifs, soit 50 militaires, ont déjà oeuvré plus d’une fois dans cette unité.C’est la sixième fois depuis 2010 que Choe Yeong embarque l'unité Cheonghae. Durant sa première mission, le sixième contingent de la troupe a réussi à sauver, à deux reprises, les marins à bord de navires sud-coréens, kidnappés par des pirates.