La Cheongwadae dévoile l’intégralité des récentes correspondances entre Moon Jae-in et Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a publié, cet après-midi, l’intégralité des lettres récemment échangées entre le président de la République et le dirigeant nord-coréen.C’est Moon Jae-in qui a envoyé, le premier, une lettre de consolation datée du 8 septembre dernier. Il y a regretté notamment de ne pas pouvoir s’entraider, alors que les deux voisins étaient frappés par le COVID-19, les intempéries et plusieurs typhons. Il a également salué « la ferme volonté » de Kim Jong-un « pour son respect de la vie », se disant impressionné par ses nombreux déplacements dans des lieux gravement affectés pour consoler, sur place, les sinistrés.Enfin, le locataire de la Maison bleue a souhaité que les frères et sœurs nord-coréens surmontent le plus rapidement possible toutes les difficultés actuelles.Son homologue nord-coréen lui a rendu, quatre jours plus tard, une lettre de remerciement. Il s’est dit profondément touché par l'encouragement sincère du président Moon qui lui fait sentir « l’amour profond de ce dernier pour le peuple coréen ». Ensuite, il a transmis « son cœur sincère » aux frères et sœurs du Sud souffrant des désastres successifs tels que le virus malveillant et les typhons, en rendant hommage aux efforts de son interlocuteur sud-coréen qui « fait face seul aux lourds défis ».Kim III a conclu la lettre en formant des vœux pour la santé et le bonheur précieux des citoyens du Sud.D’après le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Suh Hoon, le chef de l’Etat a ordonné de dévoiler telles quelles ces missives suite à la réception, aujourd’hui, de la notification du Nord s’excusant du meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen par son armée dans ses eaux territoriales.