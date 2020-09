Meurtre d’un sud-Coréen par Pyongyang : la Maison bleue exige une investigation conjointe

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a réclamé officiellement à Pyongyang la mise en place d'une enquête conjointe afin de faire toute la lumière sur la mort d’un fonctionnaire sud-coréen tué la semaine dernière par l’armée nord-coréenne. Objectif : passer au crible cette affaire, d’autant que les résultats des investigations menées de chaque côté du 38e parallèle ne corroborent pas.Cette décision a été prise suite à une réunion de sécurité qui s’est déroulée dimanche après-midi, en présence du président de la République Moon Jae-in, ainsi que du ministre de la Défense et du directeur du Service national du renseignement (NIS), entre autres.Dans la foulée, Séoul a demandé le rétablissement des canaux de communication militaires afin de faciliter les échanges de données et d'informations. Il a notamment souligné l’importance de récupérer le corps et les effets de la victime, et a incité à déployer tous les efforts dans les zones maritimes de chacun des pays.Le gouvernement sud-coréen a également sollicité la coopération de la Chine et des navires de pêche chinois près de la « NLL », la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune, concernant cette recherche. Par ailleurs, il a évalué comme positives les excuses inédites du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, suite à cet incident.