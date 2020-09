La KCNA rapporte l’affaire du meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen

Photo : YONHAP News

L'agence de presse nord-coréenne (KCNA) a mentionné, hier matin, pour la première fois, le meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen dans les eaux nord-coréennes, avant même la demande du gouvernement sud-coréen de mener une investigation conjointe. Selon la KCNA, il s'agit d'un incident scandaleux qui ne devrait pas se produire et Pyongyang a notifié les détails de l’affaire à Séoul. Le régime ajoutera des dispositifs de sécurité nécessaires pour éviter de nouveau un acte qui risquerait d’aggraver les relations de confiance entre les deux Corées.Néanmoins, la suite de l’article représente plutôt un avertissement pour le Sud. Le média met en cause l’opération de recherche des militaires sud-coréens qui ont envahi, selon lui, l'espace maritime nord-coréen, indiquant que cet agissement pourrait susciter un autre affrontement malheureux. Dans ce cadre, il exige d’arrêter immédiatement d’empiéter sur « la ligne de démarcation militaire maritime de la mer de l'Ouest », la frontière revendiquée unilatéralement par le royaume ermite. Le Sud se sert, de son côté, de la frontière maritime intercoréenne, dite « NLL », à la place.Par ailleurs, toujours d’après l’agence de presse, le pays communiste a organisé des fouilles dans les eaux du sud-ouest du pays et sur toutes les plages de la mer Jaune, et planche sur les moyens de transmettre le corps du défunt au Sud, en cas de récupération.