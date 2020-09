Korea Sale Festa 2020 : ouverture le 1er novembre

Photo : YONHAP News

Le « Korea Sale Festa » se déroulera du 1er au 15 novembre, mais cette année, il se concentrera sur les ventes en ligne et sans contact. Les magasins physiques qui participent à cet événement annuel de grandes soldes adopteront, de leur côté, des mesures sanitaires strictes, pour contourner la propagation du nouveau coronavirus.C'est ce qu'a annoncé, aujourd'hui, le vice-Premier ministre à l'Économie, lors de la quatrième réunion ministérielle sur le « New Deal à la sud-coréenne », le vaste plan de relance économique du pays. Hong Nam-ki a ensuite souligné que ce grand événement devrait apporter une bouffée d'oxygène aux PME et petits commerçants, le plus durement frappés par la pandémie. Selon lui, ce « Black Friday » à la coréenne permettra aux boutiques d'élargir leurs débouchés aussi bien en ligne qu'en hors-ligne, et d'instaurer différentes promotions telles que l'achat en « drive-in ».Le gouvernement a décidé, d'une part, de soutenir l'organisation de promotions sur Internet et pour les ventes en streaming et, d'autre part, de baisser la commission sur les ventes pour les commerçants des grands magasins ou grandes surfaces.