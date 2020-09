Wang Yi pourra se rendre le mois prochain en Corée du Sud

Photo : KBS News

Les ministères des Affaires étrangères de Corée du Sud et de Chine mènent actuellement des consultations à propos d'une éventuelle visite du chef de la Diplomatie chinoise, Wang Yi, à Séoul. La date et la forme de son voyage ne sont pas encore fixées, mais si les discussions sont fructueuses, il s'agira de son premier déplacement depuis décembre 2019. Sa nouvelle visite semble d'autant plus probable qu'il se rendra au Japon pour rencontrer le nouveau Premier ministre Yoshihide Suga.Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, est attendu, pour sa part, vers le 7 octobre à Séoul et à Tokyo. C'est aux alentours de cette date que le voyage du ministre chinois sera programmé.Les discussions porteront prioritairement sur le renforcement de la coopération sud-coréano-chinoise. Récemment, l'ambassadeur chinois à Séoul, Xing Haiming, a d'ailleurs proposé la création d'un outil de collaboration bilatérale sur cinq domaines clés, dont l'économie et la santé publique. L'autre objectif du déplacement de Wang, officieux et plus délicat, concernera, quoi qu'indirectement, le conflit entre Pékin et Washington. En effet, les visites croisées entre officiels sud-coréens et américains se sont multipliées ces derniers jours, de sorte que la Chine se sentirait obligée de renforcer sa présence dans la péninsule coréenne.Séoul devra donc déployer son art de la diplomatie pour tenir la barre au milieu des tensions sino-américaines.