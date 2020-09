COVID-19 : le nombre de nouvelles infections tombe à 50

Photo : YONHAP News

Le rythme de la propagation du nouveau coronavirus ralentit en Corée du Sud. Le pays a recensé en 24 heures 50 nouveaux cas, soit 45 personnes de moins que la veille. Le niveau le plus bas en 48 jours. Parmi eux, 40 ont été transmis localement alors que dix ont été importés. Le nombre de décès s'est accru de cinq, pour cumuler 406 morts causés par le COVID-19.Le Premier ministre, Chung Sye-kyun, a incité dimanche la population à éviter de se déplacer entre aujourd’hui et le 11 octobre, la période spéciale de prévention mise en place à l’approche de Chuseok. Pendant cette fête des moissons, qui débute cette année après-demain, les sud-Coréens ont traditionnellement coutume de se retrouver en famille. Durant ces deux semaines, tout rassemblement de plus de 50 personnes dans un espace intérieur et de 100 personne en plein air est interdit, et la fermeture des établissements à haut risque comme les bars maintenue.Par ailleurs, à propos du scandale des vaccins contre la grippe exposés à une température ambiante, plus de 400 individus s’en sont fait administrer jusqu’à présent. D’après les autorités sanitaires, aucun symptôme anormal n'a été déclaré, mais elles continuent de surveiller leur état de santé tous les jours.