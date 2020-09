La Corée du Sud a émis moins de gaz à effet de serre en 2019

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint, l'an dernier, 702,8 millions de tonnes, soit 3,4 % de moins qu'en 2018. La production moins dynamique d'électricité et de chaleur a largement contribué à cette baisse, avec une réduction de 19,6 millions de tonnes. Ces statistiques ont été rendues publiques aujourd'hui, par le Centre d'information sur les gaz à effet de serre, placé sous l'égide du ministère de l'Environnement.Effectivement, la politique énergétique contre les particules fines a encouragé l'utilisation des énergies renouvelables au détriment des conventionnelles, comme le charbon. Et l'hiver exceptionnellement doux de l'année dernière a réduit, lui aussi, la consommation des combustibles utilisés pour le chauffage.En revanche, ces émissions ont évolué de 1,8 % en un an pour les transports, en raison de la baisse des cours pétroliers.En termes d'efficacité énergétique, les émissions par milliard de wons de PIB, environ 730 000 euros, ont atteint 380 tonnes de gaz à effet de serre, le niveau le plus bas enregistré depuis 1990. Quant au dégagement individuel, un sud-Coréen a émis en moyenne 13,6 tonnes de ces gaz, en recul de 3,6 % sur un an.À noter qu'en 2018, la Corée du Sud a enregistré 727,6 milliards de tonnes d'émissions, soit une augmentation de 2,5 % en une année, notamment à cause de la forte augmentation de la cogénération au gaz naturel.