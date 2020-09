Population : début du déclin en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La population sud-coréenne a diminué lors des sept premiers mois de 2020 de 10 633 personnes, soit 1 519 en moyenne par mois. Selon l'Institut national des statistiques (Kostat), le pays du Matin clair a enregistré sur cette période 176 363 décès et 165 730 naissances.En novembre 2019, l'évolution démographique a pour la première fois été négative, et depuis, la décroissance se poursuit pour le neuvième mois de suite. 2020 sera la première année de déclin démographique du pays, le nombre de morts étant généralement en hausse en hiver. En 1983, l'année où ont été introduites ces statistiques, la Corée du Sud a dénombré 514 592 personnes en plus, et sa population n'a cessé d'augmenter jusqu'à l'année dernière. En 2010, la croissance démographique naturelle était de 214 766 individus de plus en un an.Toujours d'après le Kostat, le pays connaîtra cette année sa première décroissance naturelle, en raison du vieillissement de la population, auquel se superpose un taux de naissance en baisse continue. Il faut également ajouter l'impact du COVID-19 sur le taux de mariage et celui de la fécondité, qui sera connu via les statistiques des années à venir.L'institut prévoit que, si les tendances liées aux naissances, aux décès et aux migrations internationales ne changent pas, la population sud-coréenne ne sera que de 50 855 376 en 2040 et de 39 792 385 en 2066. Dans ce contexte, le gouvernement a créé une force opérationnelle pour lutter contre la décroissance démographique, qui élabore une série d'initiatives de soutien, notamment, au congé parental.