Photo : YONHAP News

La météo de ce début de semaine est ensoleillée. Aujourd’hui, le ciel est dégagé sur la majeure partie du pays. Seuls quelques nuages sont présents dans le sud-est et le nord-ouest.Les températures sont de saison. Les maximales atteignent 23°C sur l’île de Jeju, 24°C à Busan, 25°C à Daejeon et Daegu, et enfin 26°C à Séoul.Demain, le soleil sera toujours présent. Selon Météo-Corée, des nuages voileront légèrement le ciel sur toute la côte ouest et le mercure ne devrait pas bouger.