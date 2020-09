Festival de la culture coréenne 2020 : lancement le 10 octobre en ligne

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi que l'Agence pour la promotion des échanges culturels de Corée ont annoncé, hier, que le « Festival de la culture coréenne 2020 » serait organisé du 10 octobre au 29 novembre. Dans le contexte du COVID-19, l'événement se déroulera en ligne.Cet événement a été créé cette année pour attirer les populations étrangères déjà séduites par la musique k-pop et les différents aspects de la culture du pays du Matin clair. Il sera inauguré le 10 octobre par le « Incheon K-pop Festival », qui deviendra également un lieu de promotion virtuel de la gastronomie et du tourisme local. Super Junior-K.R.Y. et Red Velvet, nommés ambassadeurs de l'événement, participeront aux diverses activités de promotion et de marketing, ainsi qu'à des concerts.Des voyages en ligne en compagnie de vedettes disponibles sur YouTube et gérés par SBS Entertainment, offriront aux spectateurs une riche expérience culturelle autour de quatre villes touristiques majeures du pays : Mokpo, Jeonju, Gangreung et Andong. Dans ces quatre sites seront organisés, chaque dimanche, des concerts de k-pop, du 8 au 29 novembre. Ils seront également transmis sur le site « www.kculturefestival.kr » et la plateforme YouTube « sbskpop ».En parallèle, une promotion de « Marchés en ligne » sera organisée pour venir en aide aux petits commerçants et aux PME. Des produits cosmétiques et alimentaires ou des spécialités locales seront en vente en ligne tout au long du mois de novembre.