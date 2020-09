Meurtre d’un sud-Coréen par Pyongyang : Moon Jae-in exprime ses regrets

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Moon Jae-in, a affirmé qu’il se sentait navré au nom du gouvernement, suite au décès d’un fonctionnaire sud-coréen tué la semaine dernière par des militaires nord-coréens. Ce propos émane d’une conférence hebdomadaire tenue cet après-midi à la Cheongwadae.Selon le chef de l'État, cet incident est déplorable et malheureux, et ne devrait pas se reproduire. Il a ensuite présenté ses condoléances à la famille de la victime.S’agissant de la notification de la Corée du Nord, le locataire de la Maison bleue y a lu une intention manifeste de ne pas aboutir à une situation irréversible en aggravant les relations bilatérales. Il considère par ailleurs que les excuses du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, constituent une démarche significative.Toujours d’après Moon, il est crucial pour les deux pays d’éclaircir cette affaire et d’élaborer des dispositifs efficaces afin d’empêcher la reproduction d'un acte similaire. Il a ainsi souhaité que cet incident offre l'occasion de relancer le dialogue et la coopération bilatérale, et a ajouté qu’il fallait mettre un terme aux histoires d'affrontements où se répètent des tragédies. Il n'a pas oublié non plus de demander la reconnexion des canaux de communication militaires.