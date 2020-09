COVID-19 : des mesures sanitaires plus rigoureuses pour les 2 semaines à venir

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a dénombré aujourd'hui 50 nouvelles infections au nouveau coronavirus : 40 domestiques et 10 importées. Il s'agit du niveau le plus faible depuis plus d'un mois et demi, mais à deux jours du début des vacances de Chuseok, les mesures sanitaires rigoureuses resteront maintenues, voire seront renforcées.A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 octobre, tout rassemblement de plus de 50 personnes dans un espace intérieur et de 100 personnes en plein air est interdit. Ce dispositif sera également appliqué pour les festivals locaux. Dans les restaurants ou cafés qui disposent de plus de 20 places, une distance d'au moins un mètre entre les tables doit être respectée, sinon des parois de protection doivent être installées.Les salles de cinéma et de concert sont, elles aussi, obligées de maintenir inoccupée une place sur deux. Les jardins d'acclimatation et les parcs d'attraction aquatiques sont invités à appliquer un système de réservation pour réduire de moitié leur quota maximal de visiteurs. Tous les événements sportifs se dérouleront avec des tribunes vides.Par ailleurs, le gouvernement envisage d'augmenter les effectifs chargés du soutien psychologique aux personnes souffrant de déprime, causée par la distanciation sociale. Il a également annoncé avoir décliné 137 demandes de manifestation sur les 1 084 prévues à Séoul le 3 octobre, avant d'ajouter que même un rassemblement de moins de dix personnes pourrait être interdit, s'il risque de propager le nouveau coronavirus.