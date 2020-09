Réunion diplomatique entre la Corée du Sud et 5 pays du Mékong

Photo : YONHAP News

La réunion des ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et des cinq pays riverains du Mékong, c’est-à-dire le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, le Laos et la Birmanie, s’est déroulée hier en visioconférence.La cheffe de la diplomatie sud-coréenne, qui a présidé l’entrevue avec son homologue vietnamien, a, à cette occasion, fait le point sur les circonstances de la péninsule coréenne. Selon Kang Kyung-wha, en dépit des conditions difficiles, la volonté du gouvernement sud-coréen d'atteindre le processus de paix reste intacte et la reprise du dialogue entre Séoul, Pyongyang et Washington représente le défi le plus urgent.L’officielle sud-coréenne a, dans ce cadre, exhorté les pays d’Asie du Sud-est à continuer à jouer leur rôle constructif dans la dénucléarisation de la péninsule et l’instauration de la paix permanente. Les nations du Mékong ont fait part de leur soutien aux efforts du pays du Matin clair pour l’amélioration des relations intercoréennes, d’autant que la stabilité de cette zone de l’extrême orient est directement liée à leur prospérité.En ce qui concerne les affrontements autour de la mer de Chine méridionale, Kang a défendu la liberté de navigation et aérienne, en soulignant que le maintien de la paix dans cette région était crucial.Ce rassemblement virtuel était également l'occasion de discuter de l’élargissement de la coopération entre les six pays, du redressement économique et de la collaboration pour le développement de vaccins contre le COVID-19.