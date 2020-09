Corée du Nord : la KOMID de nouveau épinglée par le Conseil du sécurité de l’Onu

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de participer à des activités relatives aux armes en Iran, par le biais de son plus important fabricant d’armes, la Korea Mining Development Trading Corporation.Telles sont les conclusions d’un rapport publié hier par le groupe d’experts du comité du Conseil de sécurité des Nations unies, qui veille au respect des sanctions imposées à Pyongyang. Le texte précise que des représentants de l’entreprise nord-coréenne sont toujours présents dans la République islamique.Connue sous le nom de KOMID, la firme avait déjà été mise, en 2009, sur la liste noire du Conseil en tant que principal vendeur d’armes conventionnelles et d’équipements de missiles balistiques.Le document indique également que le pays communiste aurait réussi à miniaturiser des têtes nucléaires pouvant être placées sur un missile balistique, et ce via ses six tests nucléaires.Les Etats-Unis ont récemment rétabli leurs propres sanctions contre Téhéran, datant d’avant l’accord de 2015. Ils y ont alors inscrit les Iraniens impliqués dans le développement balistique avec le Nord.Toujours selon le rapport du comité onusien, le régime de Kim Jong-un a également repris, fin mars, l’exportation de son charbon et l’importation de produits pétroliers raffinés, après une suspension entre fin janvier et début mars.43 Etats membres des Nations unies, dont la Corée du Sud et les USA, ont écrit en juillet une lettre au comité pour l’exhorter à interdire d’ici la fin de l’année au royaume ermite d’acheter davantage de pétrole raffiné aux pays étrangers.