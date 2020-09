La Corée du Nord pourrait compter des décès liés au COVID-19

Photo : YONHAP News

Un rapport du mensuel « Bilan de l'économie nord-coréenne », publié hier par le Korea Development Institute (KDI), indique que la Corée du Nord a enregistré des morts liées au COVID-19. Cette thèse rédigée par Kang Young-sil, chercheuse du Centre de recherche sur la science et la technologie de la Corée du Nord, cite les données des autorités sanitaires du royaume ermite.Selon ce document, des décès ont été constatés en mai dernier dans plusieurs villes, dont Sariwon, Sinuiju, Wonsan et certaines zones de la province du Hamgyong. Pyongyang et Gaesong n’ont dénombré aucune disparition, tandis que d’autres régions ont recensé un nombre de décès plutôt faible par rapport à celui des auto-confinés.Le nombre de personnes confinées dépasse les 20 000 et ils étaient majoritairement dans la province du Hamgyong du Nord. Ce résultat contredit l’annonce officielle du pays communiste qui affirme qu’aucun habitant n’a été contaminé ou a perdu la vie à cause du nouveau coronavirus.En vue de faire face à une propagation de la maladie, Pyongyang a promu à trois reprises l’organisme responsable de la prévention et a déclaré l’état d’urgence national, au mois de juillet, suite au retour d’un transfuge nord-coréen à Gaesong.L’auteure estime que le régime de Kim Jong-un devrait opter pour un confinement national à la fin de cette année, par manque de ressources pour la prévention sanitaire.