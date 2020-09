Chuseok : seule la vente à emporter disponible dans les aires de repos

Photo : YONHAP News

Pendant les vacances de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, il est interdit de s'arrêter manger dans les restaurants des aires de repos des autoroutes, en vue d’empêcher la propagation du COVID-19.Selon la Korea Expressway Corporation (KEC), les commerces n'ont uniquement le droit de vendre des plats à emporter pendant les six prochains jours, autrement dit à partir d'aujourd’hui et jusqu’au 4 octobre. Parmi les autres dispositifs de prévention, les entrées et sorties dans ces commerces seront distinguées et des agents seront déployés à l’intérieur et au niveau des toilettes pour prendre la température des clients.Les autorités prévoient également d’introduire d’un système de traçage par téléphone qui permet d’enregistrer les données personnelles par appel téléphonique à un numéro virtuel accordé à chaque aire de service.Par ailleurs, les frais de péage des voies express ne seront cette fois pas gratuits, contrairement aux années précédentes.D’après le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, le nombre d'individus qui visitent leur ville natale pendant Chuseok devrait reculer de 30 % par rapport à l’année dernière, pour s’établir à 27,6 millions, en raison de l’épidémie virale.