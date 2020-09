Marshall Billingslea évoque la menace nucléaire et balistique chinoise

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis et la Chine mèneront, semble-t-il, une guerre des nerfs autour de la Corée du Sud à l’occasion des déplacements à Séoul de leurs ministres des Affaires étrangères, prévus début octobre.Dans cette situation de tension, l’envoyé spécial du président américain pour le contrôle des armements a achevé, hier, un voyage de deux jours dans la capitale sud-coréenne.Peu avant de repartir, Marshall Billingslea a rencontré Ham Sang-wook, le coordinateur de la diplomatie multilarérale au ministère des Affaires étrangères. La coopération entre les deux alliés en matière de désarmement et de non-prolifération a été au coeur de leurs discussions. L’occasion pour l’émissaire américain d’affirmer que le renforcement de l’arsenal nucléaire et balistique de Pékin est menaçant et de souligner, par conséquent, la nécessité pour Séoul et Washington de travailler main dans la main.Dans une interview avec la presse, l'homme de main de Donald Trump a montré du doigt l’empire du Milieu, le qualifant à deux reprises d’« Etat voyou doté de l’arme nucléaire ». Selon lui, ces 30 dernières années, la Chine a développé et déployé plus de 1 000 missiles balistiques et de croisière et la Corée du Sud est bien « consciente du caractère d’une telle menace ».Hier, les deux hommes ne semblaient pour autant pas avoir discuté en détails de la question liée aux missiles de moyenne portée que Washington veut déployer en Asie-Pacifique, vraisemblablement dans le sud de la péninsule aussi. Les Etats-Unis avaient exprimé ce souhait en se retirant, en août 2019, du traité de désarmement INF, conclu pendant la guerre froide avec Moscou, en accusant celui-ci de l’avoir violé depuis des années. Pékin a mis en garde les USA à plusieurs reprises contre ce projet.