Le suneung se tiendra comme prévu le 3 décembre

Photo : YONHAP News

Le suneung, l’équivalent sud-coréen du baccalauréat, va se dérouler le 3 décembre prochain, comme prévu. D’après les autorités éducatives, même si le niveau de distanciation sociale se trouve à l’échelle maximale de trois d'ici là, cet examen d'aptitude d’entrée à l’université fera exception de l’interdiction de rassemblement.Afin de prendre toutes les mesures sanitaires possibles, tous les lycées devront donner, une semaine avant le jour-J, leurs cours à distance. Les salles d’examen accueilleront 24 candidats contre 28 auparavant, pour leur permettre de s’asseoir à plus de deux mètres les uns des autres. Les bureaux seront équipés de parois anti-postillons.Chaque établissement doit avoir près de cinq salles spéciales pour ceux qui présentent des symptômes du COVID-19. Les auto-confinés et les patients infectés par le nouveau coronavirus pourront passer le test dans des structures dédiées et les établissements hospitaliers et de soin.Pour ce faire, 4 300 classes d’examen supplémentaires, 7 850 pièces destinées aux éventuels contaminés et 759 salles pour les candidats confinés seront installées. Par ailleurs, 30 410 agents seront recrutés en complément pour contrôler le suneung mais aussi s'assurer des dispositifs de prévention.S’agissant des épreuves organisées par chaque université, des salles d'examen seront mises en places dans huit sections du territoire. Cette année, près de 490 000 personnes se sont inscrites au suneung.