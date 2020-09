Fille de la paix : une 3e statue installée à Berlin

Photo : KBS News

Une statue de la « fille de la paix » a été érigée, hier, dans un quartier résidentiel de l'arrondissement de Mitte, à Berlin, en l'honneur des victimes de l’esclavage sexuel de l’armée japonaise durant la Seconde guerre mondiale.Fabriquée par le couple de sculpteur Kim Seo-yeong et Kim Un-seong, cette œuvre est le même modèle que celui installé sur le site de l'ancienne ambassade du Japon à Séoul. Troisième monument de ce type en Allemagne, c'est la première fois qu'il est placé dans un espace public. C’est une zone animée où se concentrent des restaurants et des cafés. Des associations civiques, des érudits et des citoyens ont félicité son édification lors de la cérémonie de dévoilement.Pour ce projet, l’association coréano-allemande Korea Verband a dû persuader les autorités locales, les riverains et les commerçants du quartier. Elle a surtout fait attention à la confidentialité de l’initiative, d’autant que Tokyo peut se mettre en travers s’il la découvre à l’avance.Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Katsunobu Kato, a en effet exprimé aujourd'hui son profond regret suite à l'installation de cette sculpture.Dans le cadre de cette installation, l'organisation civique prévoit de mener une formation aux lycéens concernant les victimes féminines des guerres du monde, comme les « wianbu ».