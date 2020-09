Séoul privilégie la piste de la défection du fonctionnaire abattu par Pyongyang

Photo : YONHAP News

La police maritime sud-coréenne a dévoilé, aujourd’hui, les résultats de ses premières investigations sur la mort d’un ressortissant sud-coréen, tué il y a une semaine par des soldats nord-coréens. Elle juge que ce fonctionnaire du ministère des Affaires maritimes aurait tenté de faire défection au Nord. Il est donc peu probable qu’il ait trébuché dans le navire à bord duquel il se trouvait.Afin d’étayer son jugement, la garde côtière a précisé qu’au moment où il a été repéré dans les eaux territoriales nord-coréennes et identifié par l'armée du pays communiste, en mer Jaune, cet homme de 47 ans portait un gilet de sauvetage. Cette estimation est aussi appuyée par le courant de la marée : s’il avait été simplement à la dérive, il aurait été situé beaucoup plus loin de là où il a été localisé par les forces nord-coréennes. Autrement dit, il aurait gagné cet endroit par ses propres moyens.Les résultats des enquêtes sur le bateau de patrouille à bord duquel le ressortissant sud-coréen naviguait sont aussi connus. La police maritime a vérifié que les chaussures retrouvées sur le navire étaient bel et bien à lui, en précisant avoir confié une expertise forensique pour en savoir plus. Ce qui laisse à penser qu'il est allé à l'eau de son plein gré.Pendant ce temps, les opérations de recherche du corps se poursuivent dans les eaux sud-coréennes pour le neuvième jour de suite.