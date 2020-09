COVID-19 : le nombre de nouveaux cas inférieur à 40 pour la 1ère fois en 49 jours

Photo : YONHAP News

Nouvelle rassurante pour les sud-Coréens qui retiennent toujours leur souffle face au COVID-19. En 24 heures, seulement 38 nouveaux cas ont été répertoriés dans le pays : 23 d’origine locale et 15 importés. Le bilan quotidien des infections supplémentaires reste ainsi sous la barre des 100 pour la quatrième journée consécutive. A noter aussi que c’est la première fois depuis 49 jours qu’il est repassé en dessous des 40.Le nombre total de décès liés à l’épidémie est désormais porté à 407 et le taux de létalité à 1,72 %.Les autorités sanitaires estiment cependant que ce n’est pas encore le moment de baisser la garde, puisque ce week-end, comme les autres, il y a eu moins de dépistages dans les hôpitaux privés. En outre, beaucoup de citoyens envisagent de partir en voyage pendant les vacances de Chuseok, la fête des moissons, entre demain et dimanche.La KAC, l’opérateur des aéroports, prévoit que le nombre des passagers des 14 aéroports du pays, à l'exception de celui d’Incheon, devrait représenter 75 % du chiffre enregistré pendant les mêmes congés l’an dernier. De plus, nombre d’associations conservatrices ne retirent toujours pas leur projet d’organiser, ce samedi, de grands rassemblements critiques envers le gouvernement.