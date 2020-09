Si le soleil est toujours présent et permet de passer un début d’automne agréable, les nuages sont également présents et recouvrent une large partie du territoire ce mardi. Seules les pointes sud-ouest et sud-est sont épargnées.Le thermomètre se maintient autour de 25°C à Séoul, Busan, Daejeon et Daegu, et il ne fait que 23°C sur l’île de Jeju.Météo-Corée annonce encore un temps nuageux demain sur tout le pays, et des pluies devraient tomber dans la région septentrionale, faisant légèrement descendre le mercure.