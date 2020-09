Photo : YONHAP News

Yeouido, la place financière de Séoul, affiche toujours le sourire. Les deux principaux indices boursiers sont en hausse avec le Kospi, l’indice de référence, qui prend 0,86 % et le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, qui gagne 1,46 %. Ils terminent respectivement à 2 327,89 points et 848,15 points.Sur le marché des devises, la valeur du won sud-coréen progresse. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 364,86 wons (-0,62 won), et le dollar américain 1 169,50 wons (-4,10 wons).