Moon Jae-in souhaite un bon Chuseok à ses concitoyens

Photo : YONHAP News

En cette veille de Chuseok, le président de la République a souhaité une bonne fête à ses concitoyens. Dans un message vidéo diffusé aujourd’hui, Moon Jae-in a affirmé que cette année, c’est avec le cœur lourd que le pays célèbre cette fête en raison du COVID-19, mais que le retour à la normale viendra un jour.Dans le même temps, le chef de l’Etat a remercié l’ensemble du peuple pour sa tolérance envers les inconvénients causés par les règles sanitaires. Des remerciements également en direction du personnel soignant et de désinfection, aux policiers et aux pompiers. Il a enfin adressé ses pensées aux victimes de l’épidémie et à leurs familles ainsi qu’aux patients.Le dirigeant en a profité pour s’engager à préparer une nouvelle ère et à faire tout son possible pour réussir à combattre le coronavirus, rétablir l’économie et renforcer le filet de protection sociale.