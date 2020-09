COVID-19 : progression importante des nouveaux cas en 24 heures

Photo : YONHAP News

Le nombre de cas supplémentaires de COVID-19 a progressé de 75 en 24 heures pour s’élever à 113 : 93 d’origine locale et 20 importés. Séoul et sa province proche, celle de Gyeonggi, en comptent les deux tiers.La détection d’un important cluster inquiète plus particulièrement les autorités sanitaires. Ce foyer groupé a été repéré dans un hôpital privé de la capitale. Jusqu’à présent, un total de 30 patients de cet établissement ont été testés positifs. L’hôpital entier a donc été confiné.Les autorités indiquent que nombre de cas groupés sont toujours identifiés dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées, des centres médicaux ou encore des restaurants et des saunas où il est impossible de porter un masque. Selon elles, les vacances de Chuseok, la fête des récoltes, qui débutent aujourd’hui pour cinq jours seront une période déterminante pour la circulation du virus.Du coup, il est vivement conseillé aux citoyens de rester chez eux ou de se promener dans des parcs moins fréquentés pendant les congés, et d’éviter de rejoindre leur famille dans les provinces ou de partir en voyage. En cas de déplacement inévitable, il convient de bien respecter les consignes sanitaires.Dans ce contexte, le tribunal a rejeté la demande de suspension de l’interdiction d’organiser des rassemblements le 3 octobre à Séoul, une demande déposée par des associations conservatrices qui envisagent de les tenir pour protester contre le gouvernement de Moon Jae-in. La justice a expliqué sa décision par le fait que ces manifestations pourraient constituer une menace flagrante pour le bien-être public qu’est la prévention de l’épidémie du coronavirus.