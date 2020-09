Mike Pompeo attendu à Séoul le 7 octobre

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Les dates du voyage annoncé du secrétaire d’Etat américain à Séoul sont arrêtées.Le département d’Etat américain a fait savoir hier que Mike Pompeo effectuerait un déplacement en Corée du Sud les 7 et 8 octobre dans le cadre d’une tournée qui le conduira aussi au Japon et en Mongolie.Tokyo sera sa première destination. Il y est attendu le 6 octobre. Là-bas, il prendra part à la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères du Quad, un groupement multilatéral qui comprend, outre les Etats-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde. Le visage de la diplomatie américaine s’entretiendra aussi avec son homologue nippon pour échanger sur les sujets de préoccupation commune.Pompeo se rendra le lendemain à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, avant de se diriger le même jour vers le pays du Matin clair.