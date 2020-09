Kim Song : Pyongyang n’abandonnera pas ses armes pour une contrepartie économique

Photo : KBS News

Le débat général de la 75e session de l'assemblée générale des Nations unies se poursuit. Hier, c’était au tour de l’ambassadeur nord-coréen auprès de l’organisation de prendre la parole.Dans son discours, Kim Song a déclaré que si la Corée du Nord a « un besoin absolu d’un environnement extérieur favorable à la construction de son économie, elle ne pourra pas vendre sa dignité qu’elle défend comme la vie humaine pour une transformation somptueuse ». Et d’ajouter que son pays poursuit ses efforts pour « bâtir une économie socialiste dans la réalité actuelle où il devient capable de garantir solidement la sécurité de son peuple ».Ces propos peuvent illustrer le fait que le régime communiste n’abandonnera pas son arsenal nucléaire ou balistique pour une contrepartie économique.Lors de son intervention d’environ dix minutes, le représentant nord-coréen n’a cependant pas fait mention du président américain ni de son administration. L’an dernier, il avait fustigé la politique hostile de Washington à l’égard de Pyongyang, l’exhortant à mettre en application l’accord signé entre les dirigeants des deux pays lors de leur premier sommet, à Singapour en juin 2018.Aucune mention non plus de la Corée du Sud, ni de la récente proposition du président Moon Jae-in. Dans son allocution virtuelle à l’assemblée générale de l’Onu la semaine dernière, celui-ci avait préconisé de créer un mécanisme de coopération en matière de prévention des maladies infectieuses et des catastrophes naturelles. Un dispositif qui pourra regrouper les deux Corées, la Chine, le Japon et la Mongolie.Le haut diplomate a pourtant présenté en détails la stratégie de lutte de son pays contre le COVID-19. Il s’agit notamment de mettre en place de manière préventive les mesures destinées à empêcher l’apparition et la diffusion de l’épidémie.