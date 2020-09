Kang Kyung-wha s’entretiendra avec Mike Pompeo le 8 octobre

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a officiellement annoncé le prochain voyage du secrétaire d’Etat américain à Séoul.Dans un communiqué publié aujourd’hui, il a précisé que sa ministre Kang Kyung-wha s’entretiendrait le 8 octobre avec Mike Pompeo, qui serait aussi reçu par le président Moon Jae-in. Leurs discussions doivent porter sur les relations entre les deux alliés, la situation dans la péninsule et plusieurs autres dossiers régionaux et internationaux.De l’avis des experts en diplomatie, le déplacement du ministre américain sera l’occasion pour les deux pays d’échanger plus concrètement sur les négociations visant à déterminer les coûts qu’ils assumeront pour financer la présence des GI’s dans le sud de la péninsule, des négociations qui n’ont toujours pas abouti, sur la question nord-coréenne ou encore sur les pourparlers Washington-Pyongyang en vue de dénucléariser la Corée du Nord.Ces spécialistes ont cependant coupé court à la possibilité d’un contact avec Pyongyang pendant son séjour à Séoul.