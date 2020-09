Les autoroutes prises d’assaut malgré les craintes d’une propagation du COVID-19

Photo : YONHAP News

Demain, ce sera Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons que les sud-Coréens célèbrent le 15e jour du huitième mois du calendrier lunaire. Les congés prolongés de cinq jours ont débuté aujourd’hui.Dès ce premier jour de vacances, un ballet de voitures s’est engagé et des bouchons se sont formés sur les autoroutes. Les automobilistes doivent donc prendre leur mal en patience pour gagner leur destination.Les autorités routières estiment que seulement aujourd’hui, un total de 4 570 000 véhicules devraient emprunter les principaux axes du pays, avec un pic de circulation entre 11h et midi pour les voyageurs en provenance de Séoul.Des embouteillages aussi dans les aéroports qui assurent les vols intérieurs bien que, contexte sanitaire oblige, le gouvernement conseille aux citadins d’éviter de rendre visite à leur famille ou à leurs proches. Il leur demande maintenant de respecter les gestes barrières.A contrario, l’aéroport international d’Incheon est déserté par les voyageurs. Le terminal est presque vide. Pendant les congés de Chuseok, le nombre quotidien de passagers est estimé à quelque 7 600 personnes, soit un recul de plus de 95 % par rapport à la même période l’an dernier.