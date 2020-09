Séoul et Moscou fêtent aujourd’hui le 30e anniversaire de leurs relations

Photo : KBS News

C’est aujourd’hui que la Corée du Sud et la Russie fêtent le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Il y a tout juste trois décennies, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères de l’époque Choi Ho-joong et son homologue soviétique Edouard Chevardnadze ont signé une déclaration commune en ce sens au siège des Nations unies à New York.Depuis, les relations entre les deux nations ont connu un développement considérable. Le montant annuel de leurs échanges commerciaux a été multiplié par plus de 100 pour passer à 22,3 milliards de dollars l'an dernier, contre 200 millions de dollars en 1992. Pendant la même période, le nombre de voyageurs dans les deux pays a été porté à 800 000 par an. Ce chiffre n’était que de 30 000 il y a 30 ans.Il est aussi à noter qu’en 2019, les véhicules « made in Korea » ont été les plus vendus sur le marché russe.Afin de relever d’un cran le niveau de leurs relations, Séoul et Moscou ont désigné 2020 et 2021 comme les années des échanges culturels réciproques, et programmé aussi nombre d’événements à cet effet. Plusieurs d’entre eux ont été annulés en raison de l’épidémie du coronavirus.A l’occasion de cet anniversaire, les présidents Moon Jae-in et Vladimir Poutine se sont entretenus lundi par téléphone.