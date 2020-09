Photo : YONHAP News

En ce premier jour des congés de Chuseok, la fête des moissons, les nuages ont recouvert une bonne partie du pays, notamment sa moitié nord. Des averses sont attendues dans la soirée.Du côté des températures, elles sont en légère baisse par rapport à hier. Ainsi, on enregistrait, à 14h, 21°C à Séoul et à Gangneung, 23°C à Mokpo, dans le sud-ouest, et 24°C à Daegu, dans le sud-est.