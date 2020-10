Photo : YONHAP News

En une seule journée, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est repassé sous le seuil des 100 avec 77 infections signalées, à savoir 67 contaminations domestiques et 10 cas importés. La Corée du Sud compte désormais un total de 23 889 cas confirmés, dont 21 666 guérisons et 415 décès. 1 808 patients restent sous traitement et 107 d’entre eux se trouvent dans un état grave.C’est toujours la région métropolitaine qui concentre la plupart des malades supplémentaires avec 30 à Séoul, 17 dans la province de Gyeonggi et trois à Incheon.La propagation de la pandémie montre une tendance à la baisse ces dernières semaines, après avoir atteint son pic fin août avec plus de 400 cas quotidiens additionnels depuis le début de la deuxième vague déclenchée mi-août.