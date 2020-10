71e anniversaire de la fondation de la Chine : Kim Jong-un envoie un message de félicitation à Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a fait parvenir un télégramme de félicitation à Xi Jinping à l’occasion du 71e anniversaire de la création de la République populaire de Chine.D’après l’information relayée aujourd’hui par l’organe officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, le dirigeant nord-coréen y a souligné les exploits du numéro un chinois et salué son peuple pour avoir « obtenu des résultats remarquables pour la construction du socialisme depuis la création de la nouvelle Chine sous le leadership éminent de son parti communiste », avant de réaffirmer sa ferme volonté de « rester aux côtés du président Xi, du Parti communiste et du peuple chinois ».L’homme fort de Pyongyang a également tenu des propos faisant allusion aux conflits entre Washington et Pékin, en affirmant que « les critiques et les agissements des puissances hostiles ne peuvent empêcher le peuple chinois de suivre le chemin qu’il a choisi ».En effet, le régime de Kim Jong-un a défendu, invariablement, la position de son allié traditionnel sur des questions sensibles, dont la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong ou la province autonome du Xinjiang, sur fond d’escalade des tensions depuis le début de cette année.