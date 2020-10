La Justice autorise une manifestation en voiture prévue samedi à Séoul

Photo : KBS News

Suite à la demande déposée par une association conservatrice de suspendre l’interdiction de la Police d’organiser, le 3 octobre, un rassemblement en voiture à Séoul, le tribunal administratif de la capitale a donné gain de cause au plaignant sous réserve du respect de neuf conditions strictes.D’abord, l’organisateur devra déposer préalablement aux autorités la liste des participants, et le rassemblement ne pourra débuter qu’après constatation sur place par la Police de la véracité du document. Toute rencontre en face-à-face et tout contact physique après l’événement sera interdit. Seuls neuf véhicules, avec à leur bord une personne, pourront y prendre part. Et les manifestants ne pourront pas ouvrir leurs fenêtres ou descendre de leur véhicule, sauf en cas d’urgence. Par ailleurs, le rassemblement, qui débutera à 14 h, devra s’achever avant 16 h, même si le cortège n’est pas arrivé à destination. Enfin, les participants doivent soumettre à la Police un engagement écrit et dûment signé stipulant qu’ils ont pleinement pris connaissance de ces indications. Faute de quoi, les forces de l’ordre pourront mettre fin à tout moment au rassemblement.Ces mesures rigoureuses ont été prises afin de ne pas voir se reproduire le scénario du rassemblement du 15 août, tenu sur la place de Gwanghwamun, en plein cœur de Séoul. Plus de 600 personnes avaient été infectées par le COVID-19, directement ou indirectement à cause de cet événement, en raison de la violation des mesures sanitaires. Ce rassemblement constitue en effet l’un des clusters majeurs qui ont stimulé l’apparition d’une deuxième vague dans la région métropolitaine mi-août.Le 15 août est la Journée de la libération de l'occupation japonaise. Quant au 3 octobre, les Coréens célèbrent la fondation de leur nation par le mythique personnage Dangun.