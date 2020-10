Photo : YONHAP News

Un entretien téléphonique est prévu aujourd’hui entre le président sud-coréen et la chancelière allemande. D’après la Cheongwadae, la conversation entre Moon Jae-in et Angela Merkel doit débuter à 18h.Au menu de leurs discussions : le renforcement de la coopération Séoul-Berlin, plus particulièrement dans la lutte contre le COVID-19. Le locataire de la Maison bleue profitera aussi de cette occasion afin de demander le soutien de l’Allemagne pour la candidature de sa ministre déléguée au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, au poste de patronne de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).Il s’agira du premier contact direct entre les deux leaders depuis le sommet du dialogue Asie-Europe, ou Asem, qui s'est tenu à Bruxelles en octobre 2018.