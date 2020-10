47 % des sud-Coréens sont favorables à la politique du président Moon

Photo : KBS News

A l’occasion de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons qui tombe aujourd’hui, la KBS a mené un sondage afin de connaître l’opinion publique, notamment dans le domaine politique.47 % des personnes interrogées se sont tout d’abord montrées favorables à la politique du président de la République Moon Jae-in. 48,6 % ont au contraire donné une réponse négative. Depuis le mois de septembre, les voix défavorables ont tendance à progresser.A la question de savoir qui serait la personne idéale pour devenir le prochain chef de l’Etat, 26,2 % des sondés ont répondu Lee Jae-myung. Le gouverneur de la province de Gyeonggi est suivi par le patron du Minjoo, Lee Nak-yon (21,6 %).Toujours d’après la même enquête, les formations politiques les plus soutenues sont le Minjoo, le parti au pouvoir, avec 31,7 % des voix et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première formation de l’opposition conservatrice, avec 20,6 %. 37 % des personnes interrogées ont toutefois répondu qu’elles ne soutenaient aucun parti.Ce sondage a été mené du 26 au 28 septembre par K-stat Research, à la demande de la maison-mère de KBS WORLD Radio, auprès de 1 001 adultes à travers tout le pays par téléphone. Son taux de fiabilité est de 95 % avec une marge d’erreur de 3,1 points.