Les partis politiques se critiquent dans leurs communiqués de Chuseok

Photo : YONHAP News

A l’occasion de Chuseok, la fête des récoltes, et du 72e anniversaire de la création des forces armées, les principaux partis politiques ont publié, chacun, un commentaire soulignant l’importance d’une prévention rigoureuse et de la sécurité.Le Minjoo, le parti au pouvoir, a notamment affirmé qu’une force politique ne devrait pas propager de fausses croyances qui ébranlent le système préventif de l’Etat. Il a également déclaré que les affaires importantes relatives à la sécurité nationale ne devaient pas alimenter les manœuvres politiciennes. Dans la foulée, la formation présidentielle a averti qu’elle ne resterait pas les bras croisés face aux mouvements cherchant à transformer des événements heureux, tels que la Journée de la libération du 15 août ou celle de la fondation du premier royaume coréen par le mythique Dangun, qui tombe après-demain, en une occasion de brouiller la sécurité du pays.En face, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) a évoqué le récent meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen par l’armée nord-coréenne en mer Jaune, déplorant que « l’Armée, qui doit se battre contre l’ennemi, soit devenue prisonnière de la politique ». En dénonçant ainsi l’impuissance des forces armées, la première force d’opposition conservatrice s’est dite « angoissée » par l’incapacité du gouvernement à défendre la vie et la sécurité des citoyens.