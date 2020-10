Chuseok : Pompeo adresse ses vœux au peuple coréen

Photo : KBS News

C'est confirmé par le département d'Etat américain. Mike Pompeo se rendra à Séoul mercredi et jeudi prochains, après son déplacement à Tokyo et à Oulan-Bator. Cette tournée en Asie intervient à la veille du 75e anniversaire de la création du Parti nord-coréen des travailleurs, qui tombe le 10 octobre, et trois semaines avant l’élection présidentielle américaine, prévue le 3 novembre.Sur son fil Twitter, le chef de la diplomatie américaine a souhaité « plein de bonnes choses aux Coréens du Sud comme du Nord, et à ceux du monde entier, à l’occasion de la fête de Chuseok ». Le fait qu'il ait évoqué les nord-Coréens attire l'attention.D’après le représentant nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon, en chemin vers Séoul après sa visite à Washington, la question de la péninsule devrait être abordée lors de la visite de Pompeo en Corée du Sud. Quant à une éventuelle déclaration de fin de la guerre avancée par le président Moon Jae-in dans son allocution lors de l’assemblée générale des Nations unies, il l’a considérée comme faisant partie des enjeux des négociations nucléaires nord-coréano-américaines, en appréciant que cette proposition ait jeté la base pour la poursuite du dialogue. Lee a ainsi laissé supposer la possibilité d’une relance des pourparlers Pyongyang-Washington dans le courant de ce mois, appelée « surprise d’octobre ».Le visage de la diplomatie américaine aura des entretiens avec ses homologues australien, indien et japonais à Tokyo avant de s’envoler vers Séoul. Ainsi, il pourra demander le soutien du gouvernement sud-coréen pour la stratégie d’encerclement des Etats-Unis contre la Chine.