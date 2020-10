Meurtre d’un sud-Coréen par Pyongyang : l’Onu appelle à une enquête conjointe intercoréenne

Photo : YONHAP News

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) a appelé les deux Corées à coopérer pour mener une investigation équitable sur le récent meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen par l’armée du Nord en mer Jaune.La porte-parole de la HCDH, Ravina Shamdasani, a tenu ces propos dans une interview avec Radio Free Asia (RFA) diffusée hier. Elle a également indiqué que dans le cas où un acte illicite serait révélé par l’enquête à venir, il faudrait demander des comptes aux acteurs concernés et prendre des mesures visant à prévenir le renouvellement de tels incidents à l’avenir. Et d’ajouter que la famille du défunt et le public avaient le droit de savoir ce qui s’est passé exactement.La Corée du Nord a présenté ses excuses ainsi que le résultat de son investigation sur cette affaire dans une notification transmise le 25 septembre à Séoul. Mais devant les différences d’interprétation entre les deux parties sur certains points sensibles, notamment l’endommagement du corps du fonctionnaire ou la manifestation de sa volonté de faire défection dans le pays communiste, la nécessité d’une enquête conjointe s’est accrue.